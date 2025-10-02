Куриные крылышки с хрустящей корочкой: секрет идеальной закуски, которая покорит ваших гостей

Любите сочные куриные крылышки с аппетитной хрустящей корочкой как в ресторане? Это блюдо станет настоящим хитом на вашем столе, а гости будут просить добавки.

Секрет идеальной закуски прост: нужно добавить в панировку разрыхлитель, и корочка получится такой же хрустящей, как у чипсов.

Для приготовления вам понадобится 800 г куриных крылышек, мука, копченая паприка, сушеный чеснок, петрушка, разрыхлитель и соль. Крылышки разрезаем на части, обсушиваем.

Смешиваем все сухие ингредиенты и обваливаем в них мясо. Выкладываем в смазанную маслом форму и запекаем 30 минут при 200 градусах. Результат превзойдет все ожидания!

