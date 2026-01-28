Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 13:31

Куриную грудку теперь пускаю на котлеты: эти биточки запекаются в подливе и становятся сочными

Фото: D-NEWS.ru
Куриную грудку теперь пускаю только на котлеты. Биточки запекаются в подливе и во время приготовления становятся мегасочными. Это блюдо кардинально меняет представление о сухой куриной грудке.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 небольшая луковица, 1 яичный желток, 2-3 ст. л. панировочных сухарей, соль, черный перец, паприка или другие любимые специи. Для подливы: 150 мл воды, 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл сметаны, соль, сахар (щепотка, чтобы сбалансировать кислоту). Куриное филе и лук нарежьте кусочками и измельчите в блендере до состояния однородного фарша. В фарш добавьте желток, панировочные сухари, соль и специи. Тщательно вымешайте массу до липкости. Влажными руками сформируйте котлеты. Выложите их в форму для запекания. В отдельной миске смешайте воду, томатную пасту, сметану, соль, сахар. Залейте котлеты соусом так, чтобы он покрыл их примерно наполовину. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте 25-30 минут, пока соус не загустеет, а котлеты не пропекутся. Подавайте горячими с любым гарниром, полив соусом.

Ранее стало известно, как приготовить сытный ужин с банкой лечо.

Дарья Иванова
Д. Иванова
