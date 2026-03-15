Эти пшенные котлеты — секрет идеального постного ужина. Стоит попробовать раз, и мясо забудется

Истинное богатство этого блюда — в контрасте текстур. Хрустящая золотистая оболочка скрывает нежную, бархатистую сердцевину, где каждое зернышко пшена, томленое с овощами, играет свою роль.

Что понадобится

Для котлет: пшено — 1 стакан (200 мл), вода — 1,5 стакана, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., цукини (кабачок) — 150 г, стебель сельдерея — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, творог — 100 г, сыр твердый тертый — 70 г, яйцо куриное — 1 шт., куркума молотая — 1 ч. л., паприка копченая молотая — 1 ч. л., оливковое масло для жарки, соль, перец черный молотый — по вкусу. Для подачи: сметана или греческий йогурт, свежая зелень.

Как я его готовлю

Сначала отвариваю пшено до готовности в подсоленной воде. Оставляю под крышкой, чтобы оно немного остыло и впитало остатки влаги. Пока каша томится, занимаюсь овощами: лук и сельдерей мелко рублю, морковь и цукини натираю на терке, чеснок измельчаю. На хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом пассерую лук с чесноком до прозрачности, затем добавляю морковь, цукини и сельдерей. Через пару минут всыпаю куркуму и копченую паприку — это мгновенно наполняет кухню аппетитным ароматом — и прогреваю овощи еще 2-3 минуты. В большую миску перекладываю теплое пшено и овощную зажарку. Добавляю творог, тертый сыр и яйцо.

Тщательно перемешиваю до однородной, пластичной массы, не забывая посолить и поперчить по вкусу. Формирую аккуратные котлеты. Обжариваю на сковороде с разогретым маслом до появления с обеих сторон устойчивой золотистой корочки.

