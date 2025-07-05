Курица под золотистой шапкой: ароматная зажарка, которая делает мясо сочным

Курица под золотистой шапкой из зажарки — это сочное, тающее во рту мясо с хрустящей золотистой корочкой из овощей, пропитанных куриным соком и ароматом специй.

Возьмите куриные окорочка или бедра (4–5 шт.), посолите, поперчите, смажьте горчицей и выложите в форму. Для зажарки обжарьте на растительном масле 2 нарезанные луковицы, 2 моркови и 3 зубчика чеснока до мягкости, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, специи по вкусу и потушите 5 минут. Эта ароматная зажарка сделает мясо сочным!

Выложите зажарку на курицу, накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180°C, затем снимите фольгу и готовьте еще 15 минут до румяности.

Блюдо получается невероятно ароматным: мясо пропитывается соками овощей, а зажарка образует аппетитную хрустящую корочку. Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами — это сытное и простое в приготовлении блюдо станет украшением любого стола!

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