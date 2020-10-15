Кулинарный блогер рассказала о главных правилах консервирования

https://static.news.ru/photo/98b5c856-0ef6-11eb-a680-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

При консервировании очень часто люди допускают ряд ошибок, о которых рассказала кулинарный блогер Анна Кириллова.

Она отметила, что те или иные рецепты предполагают очень большое количество масла или уксуса. Это сильно перебивает собственный вкус овощей. По словам Кирилловой, после добавления стакана уксуса или стакана масла результат может получиться очень кислым или очень жирным.

Пропорции в рецепте, посоветовала блогер, стоит измерять на свой вкус. Кроме того, все ингредиенты необходимо тщательно вымыть. Это, сказала Кириллова, «золотое правило».

При этом не стоит пользоваться средством для мытья посуды. Без фанатизма, но просто помойте свои продукты, и банки, и крышки. Тогда всё получится, — заявила блогер в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, обычный суп может стать не только вкуснее, но и полезнее, если сделать бульон более насыщенным за счёт нескольких видов мяса и добавить гвоздику, рассказала польский ресторатор Магда Гессер.