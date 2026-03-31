Кулич для тех, кто вообще не умеет печь: краффин на раз-два — слоеное тесто, цукаты и 15 минут

Краффин из слоеного теста с цукатами — это идеальный кулич для тех, кто вообще не умеет печь, но хочет порадовать близких пасхальной выпечкой.

На раз-два из готового теста получаются нежные, слоистые, ароматные краффины, которые по вкусу напоминают сдобные булочки, но готовятся в разы проще. На подготовку уйдет не больше 15 минут.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (дрожжевого или бездрожжевого), 100 г цукатов (можно заменить изюмом или курагой), 1 ст. л. сахара, яйцо для смазывания.

Рецепт: слоеное тесто слегка раскатайте в прямоугольный пласт. Посыпьте цукатами. Сверните тесто в плотный рулет. Разрежьте рулет вдоль, не дорезая до конца 1-2 см, чтобы получились две половинки. Заплетите эти половинки в косичку. Сверните косичку в высокую улитку по спирали и поместите в форму для кулича. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Готовый краффин можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
Малышку нашли в квартире в Подольске с трупами родителей: что случилось
Лжеполицейский оставил доверчивых москвичей без денег и обещанных iPhone
Донбасс, отсутствие отдыха, отношение к ИИ: как живет Валентина Рубцова
Путин назвал «КамАЗ» твердо стоящим на ногах
Жесткая массовая драка отправила россиянина в реанимацию
Нетаньяху мертв? Премьер-призрак: кто на самом деле руководит Израилем
США и Израиль «отрезали» Иран от спутников
На Кипре умер легендарный криминальный авторитет из России
«Не хочу этого говорить»: Трамп отмахнулся от вопросов о контактах с Ираном
Военэксперт ответил, смогут ли США применить супероружие в Иране
Депутат Рады предложил неожиданный способ вернуть отношения с Россией
В Саратовской области ограничили движение из-за подъема воды
Доставка Благодатного огня в Россию может пойти по «ковидному» сценарию
Ледяной ветер и холодрыга до -2? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
На Кубе начали разгружать спасительную нефть
Украинские «Вампиры» нанесли удар по поселку под Брянском
Воры переодевались в туристов, чтобы чистить карманы прохожих
Захарова раскрыла детали дела о домогательствах против прокурора МУС
«Это полное уничтожение»: Трамп заявил о скором прекращении войны с Ираном
Контратака ВСУ в Гришино привела к потере десятков бойцов
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

