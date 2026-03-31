Кулич для тех, кто вообще не умеет печь: краффин на раз-два — слоеное тесто, цукаты и 15 минут

Краффин из слоеного теста с цукатами — это идеальный кулич для тех, кто вообще не умеет печь, но хочет порадовать близких пасхальной выпечкой.

На раз-два из готового теста получаются нежные, слоистые, ароматные краффины, которые по вкусу напоминают сдобные булочки, но готовятся в разы проще. На подготовку уйдет не больше 15 минут.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (дрожжевого или бездрожжевого), 100 г цукатов (можно заменить изюмом или курагой), 1 ст. л. сахара, яйцо для смазывания.

Рецепт: слоеное тесто слегка раскатайте в прямоугольный пласт. Посыпьте цукатами. Сверните тесто в плотный рулет. Разрежьте рулет вдоль, не дорезая до конца 1-2 см, чтобы получились две половинки. Заплетите эти половинки в косичку. Сверните косичку в высокую улитку по спирали и поместите в форму для кулича. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Готовый краффин можно посыпать сахарной пудрой.

