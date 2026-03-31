31 марта 2026 в 20:18

Дерипаске предложили поработать на шестидневке по 12 часов в день на заводе

Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бизнесмену Олегу Дерипаске стоит год поработать на заводе простым рабочим по 12 часов в день при шестидневной рабочей неделе, чтобы испытать на себе такой график, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он напомнил, что все переработки носят добровольный характер и должны оплачиваться в двойном размере.

Я категорически против предложения Дерипаски про шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. Предлагаю ему поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график и режим работы, — сказал Гриб.

Зампред Общественной палаты также отметил, что право на труд и отдых гарантировано Конституцией РФ, согласно которой Россия является социальным государством, обеспечивающим достойную жизнь и охрану здоровья людей.

Ранее Дерипаска озвучил идею ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. Миллиардер заявил, что в 2026 году весь мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее. Для этого он предложил россиянам перейти на новый график.

ВСУ пытались атаковать Брянскую область двумя беспилотниками
Раскрыт «улов» российских сил ПВО за 11 часов
Элитолог объяснил, почему Израиль мог скрыть смерть Нетаньяху
Названо число пострадавших после атаки ВСУ по Белгородской области
В Раде раскрыли, как Украина не смогла заполучить $7,85 млрд от Запада
В ОП РФ предположили, почему Нетаньяху прячется от публики
Политолог рассказал, как Зеленский мог стать долларовым миллиардером
Экологи проверили качество воздуха в окрестностях «Нижнекамскнефтехима»
В Петербурге ищут желающего купить мастерскую художника Николая II
«Есть ли там VPN»: Клишас раскрыл, когда силовики могут проверить телефон
В Госдуме назвали главный источник «теневых» доходов Зеленского
Жалость к Пугачевой, слухи о раке, секрет молодости: как живет Дружинина
В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА
«Жертва собственного гонора»: Драпеко о Пугачевой, Ефремове, Зеленском, ИИ
Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше
Ревва раскрыл секрет долгой жизни столетнего композитора Зацепина
Работница автомойки вместе с напарницей испортили день грабителю
Катар обратился к России по линии энергетической безопасности
Семьям жертв взрыва на заводе в Нижнекамске выплатят по 3 млн рублей
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

