Дерипаске предложили поработать на шестидневке по 12 часов в день на заводе

Бизнесмену Олегу Дерипаске стоит год поработать на заводе простым рабочим по 12 часов в день при шестидневной рабочей неделе, чтобы испытать на себе такой график, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он напомнил, что все переработки носят добровольный характер и должны оплачиваться в двойном размере.

Я категорически против предложения Дерипаски про шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. Предлагаю ему поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график и режим работы, — сказал Гриб.

Зампред Общественной палаты также отметил, что право на труд и отдых гарантировано Конституцией РФ, согласно которой Россия является социальным государством, обеспечивающим достойную жизнь и охрану здоровья людей.

Ранее Дерипаска озвучил идею ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. Миллиардер заявил, что в 2026 году весь мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее. Для этого он предложил россиянам перейти на новый график.