Кулич без дрожжей за 40 минут: мягкий, пышный и без хлопот с опарой и ожиданием

Если не хочется возиться с дрожжами и долгим подъемом теста, этот рецепт станет настоящим спасением. Кулич получается нежным, воздушным и всегда удается даже у новичков. Отличный вариант, когда времени мало, а порадовать близких хочется.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;
  • мука — 250 г;
  • сливочное масло — 120 г;
  • сахар — 220 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • изюм — 75 г;
  • цукаты — 75 г;
  • соль — щепотка.

Приготовление

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, ванилью и солью до пышности. По одному добавьте яйца, продолжая взбивать — так тесто станет легким. Вмешайте творог: если он зернистый, предварительно протрите.

Просейте муку с разрыхлителем и соедините с массой. Добавьте изюм и цукаты, аккуратно перемешайте. Тесто получится густым, но мягким.

Разложите его по формам, заполняя их на 2/3. Выпекайте при 180 °C около 30–40 минут до румяной корочки.

Куличи выходят ароматными, влажными внутри и долго не черствеют — идеальный вариант для уютного праздника.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки привыкли готовить котлеты по простой схеме: смешали фарш, слепили и отправили на сковороду. Но есть один небольшой кулинарный прием, который заметно меняет результат.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оренбуржец похитил украшения из церкви, чтобы погасить кредит
Мединский заявил о возвращении российской культуры на мировую арену
«Блэкаут назло России»: Захарова раскрыла, чем закончится флешмоб Европы
В Белом доме раскрыли, прекратят ли США удары по Ирану на время переговоров
В Госдуме предрекли распад интернета на сегменты
Что известно о ситуации внутри НАТО из-за поддержки Рютте ударов по Ирану
«Самооскопление»: Захарова жестко прошлась по главе ЕК после ее заявления
«Пустил пыль в глаза»: в Европе предупредили о лжи Трампа по Ирану
Колумбиец приехал в Приморье торговать наркотиками и поплатился
В России может появиться новый вид подразделений вооруженных сил
Росавиация «закрыла» небо над Калугой
На Калужско-Рижской линии случился коллапс
Что известно о прилете БПЛА по Кронштадту
Известный магазин одежды и обуви закроет около 150 точек в России
Госдеп «влил» более миллиона долларов в русскоязычные паблики Украины
Пользователи массово жалуются на сбой в работе крупного банка
Азаров назвал три страны, которые должны определять будущее мира
Премьер Японии назвала события вокруг Ирана войной, но тут же исправилась
Стало известно, где похоронят депутата Швыткина
Иран назвал единственный залог стабильных цен на нефть
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
