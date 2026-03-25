Кулич без дрожжей за 40 минут: мягкий, пышный и без хлопот с опарой и ожиданием

Кулич без дрожжей за 40 минут: мягкий, пышный и без хлопот с опарой и ожиданием

Если не хочется возиться с дрожжами и долгим подъемом теста, этот рецепт станет настоящим спасением. Кулич получается нежным, воздушным и всегда удается даже у новичков. Отличный вариант, когда времени мало, а порадовать близких хочется.

Ингредиенты:

творог — 200 г;

мука — 250 г;

сливочное масло — 120 г;

сахар — 220 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

яйца — 3 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

изюм — 75 г;

цукаты — 75 г;

соль — щепотка.

Приготовление

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, ванилью и солью до пышности. По одному добавьте яйца, продолжая взбивать — так тесто станет легким. Вмешайте творог: если он зернистый, предварительно протрите.

Просейте муку с разрыхлителем и соедините с массой. Добавьте изюм и цукаты, аккуратно перемешайте. Тесто получится густым, но мягким.

Разложите его по формам, заполняя их на 2/3. Выпекайте при 180 °C около 30–40 минут до румяной корочки.

Куличи выходят ароматными, влажными внутри и долго не черствеют — идеальный вариант для уютного праздника.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки привыкли готовить котлеты по простой схеме: смешали фарш, слепили и отправили на сковороду. Но есть один небольшой кулинарный прием, который заметно меняет результат.