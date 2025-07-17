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17 июля 2025 в 17:42

Кто бы мог подумать, что тефтели в сливочном соусе могут быть такой бомбой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тефтели — классика семейного меню, которая не надоедает. В этом рецепте фарш из курицы и свинины сочетается с рисом и сливочным соусом с прованскими травами. Такой вариант понравится всем, кто любит нежные и ароматные блюда.

Ингредиенты

  • Фарш мясной (свинина + курица) — 600 г
  • Рис готовый — 2/3 стакана
  • Сливки — 1–1,5 стакана
  • Сыр — 50–80 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Крахмал — 1 ч. л.
  • Прованские травы — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Как приготовить тефтели в сливочном соусе

  1. Приготовьте фарш из свинины и курицы, добавьте измельчённый чеснок и соль.
  2. Отварите рис до готовности или полуготовности.
  3. Смешайте рис с фаршем и прованскими травами.
  4. Сформируйте круглые тефтели.
  5. Для соуса соедините сливки с 2/3 тёртого сыра, травами и крахмалом (по желанию). Тщательно размешайте.
  6. Выложите тефтели в смазанную форму, залейте соусом и запекайте при 200 °C около 40 минут.

    • Можно сначала запечь тефтели 20–25 минут без соуса, потом залить соусом и допечь ещё.

    • Также подойдет мультиварка в режиме «выпечка».

  8. Готовые тефтели посыпьте оставшимся сыром и подавайте с картофельным пюре или вашим любимым гарниром.

Этот рецепт — отличный способ разнообразить привычные тефтели и получить сливочное, нежное блюдо с насыщенным вкусом. Попробуйте и убедитесь сами!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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