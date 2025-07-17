Кто бы мог подумать, что тефтели в сливочном соусе могут быть такой бомбой

Кто бы мог подумать, что тефтели в сливочном соусе могут быть такой бомбой

Тефтели — классика семейного меню, которая не надоедает. В этом рецепте фарш из курицы и свинины сочетается с рисом и сливочным соусом с прованскими травами. Такой вариант понравится всем, кто любит нежные и ароматные блюда.

Ингредиенты

Фарш мясной (свинина + курица) — 600 г

Рис готовый — 2/3 стакана

Сливки — 1–1,5 стакана

Сыр — 50–80 г

Чеснок — 1 зубчик

Крахмал — 1 ч. л.

Прованские травы — по вкусу

Соль — по вкусу

Как приготовить тефтели в сливочном соусе

Приготовьте фарш из свинины и курицы, добавьте измельчённый чеснок и соль. Отварите рис до готовности или полуготовности. Смешайте рис с фаршем и прованскими травами. Сформируйте круглые тефтели. Для соуса соедините сливки с 2/3 тёртого сыра, травами и крахмалом (по желанию). Тщательно размешайте. Выложите тефтели в смазанную форму, залейте соусом и запекайте при 200 °C около 40 минут. Можно сначала запечь тефтели 20–25 минут без соуса, потом залить соусом и допечь ещё.

Также подойдет мультиварка в режиме «выпечка». Готовые тефтели посыпьте оставшимся сыром и подавайте с картофельным пюре или вашим любимым гарниром.

Этот рецепт — отличный способ разнообразить привычные тефтели и получить сливочное, нежное блюдо с насыщенным вкусом. Попробуйте и убедитесь сами!

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