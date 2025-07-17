Кто бы мог подумать, что тефтели в сливочном соусе могут быть такой бомбой

Тефтели — классика семейного меню, которая не надоедает. В этом рецепте фарш из курицы и свинины сочетается с рисом и сливочным соусом с прованскими травами. Такой вариант понравится всем, кто любит нежные и ароматные блюда.
Ингредиенты
- Фарш мясной (свинина + курица) — 600 г
- Рис готовый — 2/3 стакана
- Сливки — 1–1,5 стакана
- Сыр — 50–80 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Крахмал — 1 ч. л.
- Прованские травы — по вкусу
- Соль — по вкусу
Как приготовить тефтели в сливочном соусе
- Приготовьте фарш из свинины и курицы, добавьте измельчённый чеснок и соль.
- Отварите рис до готовности или полуготовности.
- Смешайте рис с фаршем и прованскими травами.
- Сформируйте круглые тефтели.
- Для соуса соедините сливки с 2/3 тёртого сыра, травами и крахмалом (по желанию). Тщательно размешайте.
- Выложите тефтели в смазанную форму, залейте соусом и запекайте при 200 °C около 40 минут.
Можно сначала запечь тефтели 20–25 минут без соуса, потом залить соусом и допечь ещё.
Также подойдет мультиварка в режиме «выпечка».
Готовые тефтели посыпьте оставшимся сыром и подавайте с картофельным пюре или вашим любимым гарниром.
Этот рецепт — отличный способ разнообразить привычные тефтели и получить сливочное, нежное блюдо с насыщенным вкусом. Попробуйте и убедитесь сами!
После долгого рабочего дня так хочется чего-то вкусного, но чтобы готовить не дольше, чем смотреть одну серию любимого сериала. Эти макароны с грибами — мое спасение в такие моменты.