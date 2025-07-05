Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 11:09

Паста за 15 минут: грибное наслаждение без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После долгого рабочего дня так хочется чего-то вкусного, но чтобы готовить не дольше, чем смотреть одну серию любимого сериала. Эти макароны с грибами — мое спасение в такие моменты.

Ароматные шампиньоны в нежном сметанном соусе превращают обычную пасту в ресторанное блюдо. А самое приятное — на приготовление уходит всего 15 минут!

Ингредиенты

  • Макароны — 100 г
  • Шампиньоны — 6-7 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сметана — 5-6 ст. л.
  • Зелень, соль, перец — по вкусу

Отвариваем макароны. Пока они готовятся, обжариваем лук с чесноком, добавляем нарезанные грибы. Когда грибы подрумянятся, вливаем сметану, немного бульона или воды, тушим 5 минут. Смешиваем с готовыми макаронами, посыпаем зеленью — и вуаля! Ужин готов, а кухня наполнена восхитительным ароматом.

Устали от обычной яичницы и омлетов? Эти хрустящие яичные конверты с сырной начинкой станут вашим новым любимым завтраком.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.