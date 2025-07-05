Паста за 15 минут: грибное наслаждение без хлопот

После долгого рабочего дня так хочется чего-то вкусного, но чтобы готовить не дольше, чем смотреть одну серию любимого сериала. Эти макароны с грибами — мое спасение в такие моменты.

Ароматные шампиньоны в нежном сметанном соусе превращают обычную пасту в ресторанное блюдо. А самое приятное — на приготовление уходит всего 15 минут!

Ингредиенты

Макароны — 100 г

Шампиньоны — 6-7 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Сметана — 5-6 ст. л.

Зелень, соль, перец — по вкусу

Отвариваем макароны. Пока они готовятся, обжариваем лук с чесноком, добавляем нарезанные грибы. Когда грибы подрумянятся, вливаем сметану, немного бульона или воды, тушим 5 минут. Смешиваем с готовыми макаронами, посыпаем зеленью — и вуаля! Ужин готов, а кухня наполнена восхитительным ароматом.

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