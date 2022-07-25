Собчак в «черном списке»: звезда должна налоговой 220 тысяч рублей Рекламное агентство Ксении Собчак обязали выплатить 220 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российская знаменитость Ксения Собчак второй раз за лето попала в «черный список» судебных приставов. Рекламное агентство «Джун энд Джулай», которым владеет телеведущая, не выплачивает налоги, сообщает KP.RU. Предыдущий долг в 86 тысяч агентство закрыло, однако с 1 июля 2022 года появилась новая задолженность — 220 тысяч рублей.

Компания «Джун энд Джулай», которой Собчак владеет вместе с партнершей Юлией Прудько (Ксении принадлежит 51%, ее напарнице — 49%), задолжало по налогам и сборам 220 тысяч рублей. Этот долг «висит» с 1 июля, но компаньонши по каким-то причинам не торопятся его гасить, — пишет издание.

В настоящее время журналистка находится за границей со своей семьей. Ее точное местонахождение неизвестно, однако подписчики полагают, что она отдыхает на вилле дизайнера Яны Расковаловой в Сардинии.

Ксения Собчак ранее обвинила в Telegram-канале свою коллегу Тину Канделаки в том, что та крадет у нее новостные материалы. Причиной для такого заявления послужил позаимствованный Канделаки видеоролик, герою которого отказались продавать тапки и плавки в одном из брендовых магазинов из-за наличия у него российского паспорта.