Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 06:00

Круче яичницы и омлета! Тайский Кхай с крабовыми палочками — обалдели все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Круче яичницы и омлета! Тайский Кхай цзяо с крабовыми палочками — обалдели все! Невероятная вкуснятина на завтрак! Отправьтесь в кулинарное путешествие по Таиланду, не выходя из кухни! Этот омлет сочетает в себе традиционную тайскую технологию приготовления с доступными ингредиентами. Хрустящие края, воздушная текстура и сладковато-пряный вкус дополнены нежными крабовыми палочками, которые делают блюдо более сытным и интересным.

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Яйца — 2–3 шт.
  • Крабовые палочки — 3–4 шт. (нарезать кусочками)
  • Рыбный соус — 1 ч. л. (или соевый соус)
  • Сахар — 1/2 ч.л.
  • Белая перечная паста (или молотый перец) — 1/4 ч. л.
  • Зеленый лук — 1 ст. л. (мелко нарезанный)
  • Кориандр — по желанию
  • Масло — 3-4 ст. л. (растительное или пальмовое)

Приготовление

  1. Взбейте яйца с рыбным соусом, сахаром и перцем до легкой пены. Добавьте крабовые палочки и зеленый лук, аккуратно перемешайте. Разогрейте масло в сковороде на сильном огне (масло должно почти дымиться). Вылейте смесь — яйца должны сразу пузыриться и подниматься.
  2. Через 15–20 сек., когда низ станет золотистым, переверните. Обжарьте еще 10 сек., чтобы крабовые палочки прогрелись.

Подача: с рисом и сладким чили-соусом, украсьте кориандром и долькой лайма. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили яичницу из Польши «Смажену» с колбасками! Аппетитный завтрак за 15 минут.

яйца
яичница
омлет
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.