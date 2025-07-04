Круче яичницы и омлета! Тайский Кхай с крабовыми палочками — обалдели все

Круче яичницы и омлета! Тайский Кхай с крабовыми палочками — обалдели все

Круче яичницы и омлета! Тайский Кхай цзяо с крабовыми палочками — обалдели все! Невероятная вкуснятина на завтрак! Отправьтесь в кулинарное путешествие по Таиланду, не выходя из кухни! Этот омлет сочетает в себе традиционную тайскую технологию приготовления с доступными ингредиентами. Хрустящие края, воздушная текстура и сладковато-пряный вкус дополнены нежными крабовыми палочками, которые делают блюдо более сытным и интересным.

Ингредиенты (на 1 порцию)

Яйца — 2–3 шт.

Крабовые палочки — 3–4 шт. (нарезать кусочками)

Рыбный соус — 1 ч. л. (или соевый соус)

Сахар — 1/2 ч.л.

Белая перечная паста (или молотый перец) — 1/4 ч. л.

Зеленый лук — 1 ст. л. (мелко нарезанный)

Кориандр — по желанию

Масло — 3-4 ст. л. (растительное или пальмовое)

Приготовление

Взбейте яйца с рыбным соусом, сахаром и перцем до легкой пены. Добавьте крабовые палочки и зеленый лук, аккуратно перемешайте. Разогрейте масло в сковороде на сильном огне (масло должно почти дымиться). Вылейте смесь — яйца должны сразу пузыриться и подниматься. Через 15–20 сек., когда низ станет золотистым, переверните. Обжарьте еще 10 сек., чтобы крабовые палочки прогрелись.

Подача: с рисом и сладким чили-соусом, украсьте кориандром и долькой лайма. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили яичницу из Польши «Смажену» с колбасками! Аппетитный завтрак за 15 минут.