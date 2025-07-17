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17 июля 2025 в 07:30

Вкуснее яичницы и омлета! Тамагояки из Японии — вкусный завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее яичницы и омлета! Тамагояки из Японии — вкусный завтрак за 15 минут! Этот традиционный японский омлет покоряет своей слоистой структурой и нежной текстурой. Особый способ приготовления — сворачивание тонких яичных слоёв в рулет — делает блюдо не только вкусным, но и эффектным. Идеальный завтрак или лёгкий ужин с азиатским акцентом!

Ингредиенты

  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Морковь — 15 г
  • Лук репчатый —15 г
  • Лук зелёный — 5 г
  • Молоко — 1 ст.л.
  • Соль — 1/3 ч.л.
  • Перец чёрный — 1/3 ч.л.
  • Масло растительное —1 ст.л.

Приготовление

  1. Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками. Яйца комнатной температуры взбейте до пены. Добавьте в яичную смесь овощи, молоко, соль и перец. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Вылейте тонкий слой смеси, жарьте 1-2 минуты.
  2. Сверните с края сковороды блинчик в рулет, оставив другой край. Долейте смесь на сковороду и далее сворачивайте рулет. Повторяйте процесс, пока не закончится смесь. Готовый рулет нарежьте порционными кусочками.

Подавайте с соевым соусом или соусом терияки.

Ранее мы делились рецептом яичницы из Польши «Смажены» с колбасками! Аппетитный завтрак за 15 минут.

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яичница
омлет
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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