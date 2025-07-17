Вкуснее яичницы и омлета! Тамагояки из Японии — вкусный завтрак за 15 минут

Вкуснее яичницы и омлета! Тамагояки из Японии — вкусный завтрак за 15 минут

Вкуснее яичницы и омлета! Тамагояки из Японии — вкусный завтрак за 15 минут! Этот традиционный японский омлет покоряет своей слоистой структурой и нежной текстурой. Особый способ приготовления — сворачивание тонких яичных слоёв в рулет — делает блюдо не только вкусным, но и эффектным. Идеальный завтрак или лёгкий ужин с азиатским акцентом!

Ингредиенты

Яйца куриные — 3 шт.

Морковь — 15 г

Лук репчатый —15 г

Лук зелёный — 5 г

Молоко — 1 ст.л.

Соль — 1/3 ч.л.

Перец чёрный — 1/3 ч.л.

Масло растительное —1 ст.л.

Приготовление

Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками. Яйца комнатной температуры взбейте до пены. Добавьте в яичную смесь овощи, молоко, соль и перец. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Вылейте тонкий слой смеси, жарьте 1-2 минуты. Сверните с края сковороды блинчик в рулет, оставив другой край. Долейте смесь на сковороду и далее сворачивайте рулет. Повторяйте процесс, пока не закончится смесь. Готовый рулет нарежьте порционными кусочками.

Подавайте с соевым соусом или соусом терияки.

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