Вкуснее яичницы и омлета! Тамагояки из Японии — вкусный завтрак за 15 минут! Этот традиционный японский омлет покоряет своей слоистой структурой и нежной текстурой. Особый способ приготовления — сворачивание тонких яичных слоёв в рулет — делает блюдо не только вкусным, но и эффектным. Идеальный завтрак или лёгкий ужин с азиатским акцентом!
Ингредиенты
- Яйца куриные — 3 шт.
- Морковь — 15 г
- Лук репчатый —15 г
- Лук зелёный — 5 г
- Молоко — 1 ст.л.
- Соль — 1/3 ч.л.
- Перец чёрный — 1/3 ч.л.
- Масло растительное —1 ст.л.
Приготовление
- Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками. Яйца комнатной температуры взбейте до пены. Добавьте в яичную смесь овощи, молоко, соль и перец. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Вылейте тонкий слой смеси, жарьте 1-2 минуты.
- Сверните с края сковороды блинчик в рулет, оставив другой край. Долейте смесь на сковороду и далее сворачивайте рулет. Повторяйте процесс, пока не закончится смесь. Готовый рулет нарежьте порционными кусочками.
Подавайте с соевым соусом или соусом терияки.
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