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25 июля 2025 в 06:13

SHOT сообщил о серии взрывов, прогремевших в Ставропольском крае

SHOT: 10 взрывов прогремело над Невинномысском Ставропольского края

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал SHOT сообщил 10 взрывах, прогремевших над городом Невинномысск в Ставропольском крае. Очевидцы рассказали каналу, что в небе активно работает система противовоздушной обороны. Местные власти и Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

По информации SHOT, с северной части города раздались от 10 до 15 взрывов, а звуки канонады длились около часа. Канал добавил, что люди наблюдали громкие звуки и вспышки в небе.

Ранее Telegram-канал SHOT рассказал о серии взрывов над Славянском-на-Кубани Краснодарского края. По информации канала, там работают силы ПВО по украинским дронам. Местные власти и Минобороны России не комментировали эту информацию.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины два человека погибли, 11 пострадали. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.

Также два мирных жителя, в том числе ребенок, были ранены и госпитализированы в Донецкой Народной Республике при атаке ВСУ. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что всего было совершено 30 нападений, применялись ударные БПЛА.

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