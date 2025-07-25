Ми-28НМ разнес в щепки опорный пункт ВСУ Вертолет Ми-28НМ ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ

Российский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по личному составу и опорному пункту украинских военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, цели были успешно уничтожены.

Отмечается, что авиационные ракеты были применены по заранее разведанным целям противника. После удара экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на базу. Авианаводчик подтвердил уничтожение личного состава ВСУ, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Херсоне российские войска нанесли авиаудар по штабу украинских сил, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В момент удара в здании проходило совещание офицеров Вооруженных сил Украины и представителей полиции из Николаева.

Также российские военные успешно отразили три атаки украинских формирований в районе Торского в ДНР. Это позволило ВС РФ закрепиться в восточной части населенного пункта. Дополнительным успехом стало взятие под контроль двухкилометрового участка автодороги, ведущей к Кременной в ЛНР.