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21 июля 2025 в 06:15

Вкуснее омлета и яичницы! Ёка с сыром и яйцом — кавказский завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее омлета и яичницы! Ёка с сыром и яйцом — кавказский завтрак за 15 минут. Откройте для себя простую, но потрясающе сытную кавказскую закуску! Ёка не такая знаменитая как другие восточные закуски, но она не менее вкусная. Это хрустящий лаваш с яичной начинкой и расплавленным сыром, который готовится быстрее, чем обычный бутерброд.

Ингредиенты

  • Армянский лаваш — 1 шт. (100 г)
  • Полутвердый сыр — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Ветчина — 100 г
  • Шпинат замороженный — 50 г
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Шпинат разморозьте и отожмите. Лаваш разрежьте пополам. Натрите сыр на мелкой тёрке, ветчину нарежьте соломкой. Разогрейте смесь масел — сливочного и растительного — на сковороде.
  2. Лаваш выложите на сковороду. В центр разбейте яйцо, добавьте ветчину, шпинат, сыр. Заверните края конвертом, обжарьте с двух сторон. Подавайте горячими с зеленью и овощами.

Ранее мы готовили яичницу «Завтрак ковбоя»! Мексиканское блюдо, которое насыщает надолго.

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завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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