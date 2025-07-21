Вкуснее омлета и яичницы! Ёка с сыром и яйцом — кавказский завтрак за 15 минут. Откройте для себя простую, но потрясающе сытную кавказскую закуску! Ёка не такая знаменитая как другие восточные закуски, но она не менее вкусная. Это хрустящий лаваш с яичной начинкой и расплавленным сыром, который готовится быстрее, чем обычный бутерброд.

Ингредиенты

Армянский лаваш — 1 шт. (100 г)

Полутвердый сыр — 150 г

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Ветчина — 100 г

Шпинат замороженный — 50 г

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Шпинат разморозьте и отожмите. Лаваш разрежьте пополам. Натрите сыр на мелкой тёрке, ветчину нарежьте соломкой. Разогрейте смесь масел — сливочного и растительного — на сковороде. Лаваш выложите на сковороду. В центр разбейте яйцо, добавьте ветчину, шпинат, сыр. Заверните края конвертом, обжарьте с двух сторон. Подавайте горячими с зеленью и овощами.

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