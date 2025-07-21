Вкуснее омлета и яичницы! Ёка с сыром и яйцом — кавказский завтрак за 15 минут. Откройте для себя простую, но потрясающе сытную кавказскую закуску! Ёка не такая знаменитая как другие восточные закуски, но она не менее вкусная. Это хрустящий лаваш с яичной начинкой и расплавленным сыром, который готовится быстрее, чем обычный бутерброд.
Ингредиенты
- Армянский лаваш — 1 шт. (100 г)
- Полутвердый сыр — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Ветчина — 100 г
- Шпинат замороженный — 50 г
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Шпинат разморозьте и отожмите. Лаваш разрежьте пополам. Натрите сыр на мелкой тёрке, ветчину нарежьте соломкой. Разогрейте смесь масел — сливочного и растительного — на сковороде.
- Лаваш выложите на сковороду. В центр разбейте яйцо, добавьте ветчину, шпинат, сыр. Заверните края конвертом, обжарьте с двух сторон. Подавайте горячими с зеленью и овощами.
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