Аккаунты Крида и Хованского внесли в реестр запрещенной информации в России Роскомнадзор внес аккаунты 15 блогеров, включая Крида и Хованского, в реестр запрещенной информации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Крид

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации на территории России аккаунты 15 блогеров, сообщает ТАСС. Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина подчеркнула, что меры были приняты в связи с незаконной рекламой казино в прямых трансляциях и видеороликах. Она добавила, что платформам Twitch, Telegram и Kick были направлены требования ограничить доступ к аккаунтам блогеров в РФ.

Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино. В реестр запрещенных сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick, — сказала Мизулина.

В черный список попали аккаунты Егора Крида, Юрия Хованского, Гусейна Гасанова, Андрея Бурима, Николая Лебедева (Некоглай), Виктора Нигрини, Олега Горбенко, Альберта Васильева, Игоря Лысаковского, Ильнура Хафизова, Арена Зурабяна, Александра Зубарева, Игоря Сайганова, а также Кирилла и Александра Волынкиных.

Источник ТАСС в Роскомнадзоре подтвердил, что руководству платформ Twitch, Telegram и Kick был направлен запрос с требованием удалить материалы блогеров.

Информация также была направлена в Следственный комитет «для рассмотрения и принятия мер, предусмотренных законодательством», подчеркнули в ведомстве.

Мизулина составила в феврале список блогеров, рекламирующих онлайн-казино, наркошопы и фейковые финансовые курсы. По ее словам, аудитория блогеров приближается к количеству телезрителей крупных каналов. При этом штрафы, предусмотренные законом, «ничтожно малы» в сравнении с прибылью. По мнению Мизулиной, блогеры зарабатывают 120–200 млн рублей на подобной рекламе.