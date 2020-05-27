Кремль рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом до парада Победы

https://static.news.ru/photo/71a865c8-a012-11ea-b7de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с COVID-19 до парада Победы, который пройдёт 24 июня, должна ещё улучшиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом развивается как в целом по России, так и в Москве, причём в столице сейчас фиксируется положительная тенденция.

Исходим из того, что за месяц ситуация ещё претерпит изменения, и будут внесены соответствующие корректировки (в режим ограничений в столице. — NEWS.ru), — цитирует ТАСС Пескова.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы пройдёт 24 июня. Российский лидер приказал начать подготовку к торжественному мероприятию в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.