Кремль пока не принял решения об открытии въезда иностранцам в РФ

Власти пока не приняли каких-либо решений относительно открытия российских границ для иностранцев. Об этом заявили официальны представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.
При этом Песков добавил, что на официальные визиты иностранных делегаций режим закрытых границ не распространяется
Как ранее писал NEWS.ru, ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены к 24 июня, когда в стране пройдёт парад Победы. Ожидается, что на торжественном мероприятии будут присутствовать представители регионов и гости из зарубежных стран. По словам Пескова, свободного доступа на Красную площадь в день парада не будет.