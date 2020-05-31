Кремль пока не принял решения об открытии въезда иностранцам в РФ

С 31 мая самолёты лоукостера «Победа» снова начали летать по маршрутам в РФ. В летнем расписании планируется выполнять рейсы по 83 направлениям. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

«Победа» поэтапно возобновляет программу полётов. Авиакомпания начала выполнять полеты 31 мая и планирует до конца июля полностью восстановить летнее расписание. Всего в летнем расписании 83 направления, из которых почти 60%...