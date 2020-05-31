Общество

Кремль пока не принял решения об открытии въезда иностранцам в РФ

12:51, 01 июня 2020

Власти пока не приняли каких-либо решений относительно открытия российских границ для иностранцев. Об этом заявили официальны представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

При этом Песков добавил, что на официальные визиты иностранных делегаций режим закрытых границ не распространяется

Как ранее писал NEWS.ru, ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены к 24 июня, когда в стране пройдёт парад Победы. Ожидается, что на торжественном мероприятии будут присутствовать представители регионов и гости из зарубежных стран. По словам Пескова, свободного доступа на Красную площадь в день парада не будет.

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