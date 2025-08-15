Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 05:30

Красивый завтрак с яйцом и крабовыми палочками! Вкусные тосты за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Красивый завтрак с яйцом и крабовыми палочками! Вкуснейшие тосты за 10 минут! Начните день с этого питательного завтрака, который сочетает в себе полезные жиры, качественный белок и сложные углеводы! Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом.

Ингредиенты на 1 порцию

  • Цельнозерновой хлеб — 2 ломтика
  • Авокадо — 1/2 плода
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Крабовые палочки — 50 г
  • Креветки очищенные — 50 г
  • Молоко 2,5% — 30 мл
  • Сок лимона — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — 10 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль морская — по вкусу
  • Смесь перцев — по вкусу

Приготовление

  1. Хлеб подрумяньте на сухой антипригарной сковороде с двух сторон. Креветки обжарьте на сливочном масле с давленым чесноком 2–3 минуты. Авокадо разомните вилкой, сбрызните лимонным соком.
  2. Взбейте яйца с молоком, добавьте нарезанные крабовые палочки и приготовьте как омлет. Соберите тосты: на хлеб намажьте авокадо, затем выложите омлет и креветки.

Ранее мы готовили кабачковые ватрушки с ветчиной! Некалорийный завтрак на скорую руку.

бутерброды
завтраки
тосты
яйца
крабовые палочки
креветки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа самая распространенная схема обмана россиян
Военные ВСУ деморализованы из-за успехов российских сил
Ветеран «Зенита» раскрыл будущее Семака в случае поражения от «Спартака»
Россиянам объяснили, стоит ли продавать квартиру в 2025 году
Три медведя приблизились к палаткам на Камчатке
Мирошник назвал причину отсутствия Зеленского на саммите в Анкоридже
Кнайсль сообщила, как в ЕС отнеслись к недопуску на саммит Россия-США
Юрист предупредил россиян о ресторанных мошенниках
Минздрав уточнил состояние пострадавших при падении на ТЭЦ-2
В США предсказали, как Россия укрепит свои позиции на саммите на Аляске
Российские силы отразили атаку БПЛА на Ростовскую область
Названы главные правила цифрового детокса
Ушла от нас навсегда: что стало с русской Мерил Стрип, актрисой Васильевой
С известного российского блогера начали принудительно взыскивать штраф
В российском аэропорту ввели временные ограничения
Очевидцы сообщили о взрывах на НПЗ в Сызрани после атаки дронов ВСУ
Юрист ответил, можно ли лишиться рабочего места во время декрета
«Подпись будет ничтожной»: Зеленского назвали неприемлемым для соглашений
Слоеные язычки — самый простой и быстрый рецепт к чаю
У Крымского моста образовалась гигантская пробка
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.