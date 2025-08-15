Красивый завтрак с яйцом и крабовыми палочками! Вкусные тосты за 10 минут

Красивый завтрак с яйцом и крабовыми палочками! Вкуснейшие тосты за 10 минут! Начните день с этого питательного завтрака, который сочетает в себе полезные жиры, качественный белок и сложные углеводы! Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом.
Ингредиенты на 1 порцию
- Цельнозерновой хлеб — 2 ломтика
- Авокадо — 1/2 плода
- Яйца куриные — 2 шт.
- Крабовые палочки — 50 г
- Креветки очищенные — 50 г
- Молоко 2,5% — 30 мл
- Сок лимона — 1 ч. л.
- Сливочное масло — 10 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль морская — по вкусу
- Смесь перцев — по вкусу
Приготовление
- Хлеб подрумяньте на сухой антипригарной сковороде с двух сторон. Креветки обжарьте на сливочном масле с давленым чесноком 2–3 минуты. Авокадо разомните вилкой, сбрызните лимонным соком.
- Взбейте яйца с молоком, добавьте нарезанные крабовые палочки и приготовьте как омлет. Соберите тосты: на хлеб намажьте авокадо, затем выложите омлет и креветки.
Ранее мы готовили кабачковые ватрушки с ветчиной! Некалорийный завтрак на скорую руку.