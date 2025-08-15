Красивый завтрак с яйцом и крабовыми палочками! Вкусные тосты за 10 минут

Красивый завтрак с яйцом и крабовыми палочками! Вкуснейшие тосты за 10 минут! Начните день с этого питательного завтрака, который сочетает в себе полезные жиры, качественный белок и сложные углеводы! Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом.

Ингредиенты на 1 порцию

Цельнозерновой хлеб — 2 ломтика

Авокадо — 1/2 плода

Яйца куриные — 2 шт.

Крабовые палочки — 50 г

Креветки очищенные — 50 г

Молоко 2,5% — 30 мл

Сок лимона — 1 ч. л.

Сливочное масло — 10 г

Чеснок — 1 зубчик

Соль морская — по вкусу

Смесь перцев — по вкусу

Приготовление

Хлеб подрумяньте на сухой антипригарной сковороде с двух сторон. Креветки обжарьте на сливочном масле с давленым чесноком 2–3 минуты. Авокадо разомните вилкой, сбрызните лимонным соком. Взбейте яйца с молоком, добавьте нарезанные крабовые палочки и приготовьте как омлет. Соберите тосты: на хлеб намажьте авокадо, затем выложите омлет и креветки.

