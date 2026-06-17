Крабовый салат «Огонек»: беру молодую капусту и соус сладкий чили — классный вариант давно знакомого салата

Обычный крабовый салат летом хочется сделать более свежим и интересным. Вместо риса я добавляю молодую капусту, а привычный майонез заменяю легким соусом на основе йогурта и сладкого чили. Получается сочный, хрустящий и очень яркий салат, который первым исчезает со стола.

Молодая капуста делает салат воздушным и легким, а сладкий чили добавляет пикантную нотку и приятное послевкусие. В результате знакомые продукты раскрываются совершенно по-новому.

Для приготовления вам понадобится: молодая капуста — 300 г, крабовые палочки — 250 г, кукуруза консервированная — 200 г, яйца — 4 шт., укроп — 20 г, петрушка — 20 г, зеленый лук — 20 г, чеснок — 2 зубчика, греческий йогурт — 150 г, соус сладкий чили — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками, яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками. Добавьте кукурузу и мелко нарубленную зелень. Для соуса смешайте греческий йогурт, сладкий чили и пропущенный через пресс чеснок. При необходимости слегка посолите и поперчите. Заправьте салат соусом непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева впервые приготовила этот салат, когда захотелось чего-то полегче классического крабового. Теперь летом чаще всего готовлю именно такой вариант. Молодая капуста приятно хрустит, а сочетание чеснока и сладкого чили делает вкус намного интереснее привычного майонезного салата.