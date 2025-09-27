Крабовый салат больше не готовлю — все палочки идут на крутецкий завтрак

Крабовые палочки в кляре представляют собой хрустящую и ароматную закуску, которая становится идеальной альтернативой традиционным салатам. Это блюдо готовится быстро и просто, что делает его отличным выбором для сытного завтрака или быстрого перекуса. Сочетание нежных крабовых палочек и хрустящего кляра создает неповторимый вкусовой контраст.

Для приготовления потребуется: 200 г крабовых палочек, 100 г муки, 2 яйца, 50 мл молока, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки, зелень для подачи. Крабовые палочки размораживают при комнатной температуре. Для кляра яйца взбивают с молоком, добавляют измельченный чеснок, соль и перец. Постепенно всыпают муку, тщательно перемешивая до образования однородной массы без комочков. Каждую палочку обмакивают в кляр и обжаривают в разогретом масле со всех сторон до золотистой корочки. Секрет успеха заключается в использовании хорошо разогретого масла — это предотвращает впитывание лишнего жира и обеспечивает равномерную хрустящую корочку. Важно не пережаривать палочки, чтобы они остались сочными внутри. Подают горячими с соусом на основе сметаны или майонеза с добавлением чеснока и зелени.

