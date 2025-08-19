Крабовый салат без риса? Так делали в СССР, и он был вкуснее

Крабовый салат сегодня сложно представить без риса, но в советские времена его готовили иначе — с картофелем. Такой вариант получался более сытным и ароматным, а вкус был насыщенным и домашним.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 300 г;
- картофель варёный — 240 г;
- свежие огурцы — 120 г;
- маринованные огурчики — 120 г;
- морковь варёная — 60 г;
- кукуруза консервированная — 60 г;
- яйца варёные — 2 шт.;
- майонез — 180 г;
- соль — по вкусу;
- зелень для украшения.
Как приготовить:
- Отварите картофель, морковь и яйца, остудите и очистите.
- Нарежьте овощи, яйца и огурцы мелкими кубиками.
- Крабовые палочки нарежьте таким же образом.
- Смешайте все ингредиенты с кукурузой, добавьте майонез, аккуратно перемешайте, подсолите по вкусу.
- Выложите в салатницу и украсьте свежей зеленью.
Такой крабовый салат без риса возвращает вкус советских застолий и легко станет хитом на праздничном столе.
