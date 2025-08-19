Крабовый салат без риса? Так делали в СССР, и он был вкуснее

Крабовый салат сегодня сложно представить без риса, но в советские времена его готовили иначе — с картофелем. Такой вариант получался более сытным и ароматным, а вкус был насыщенным и домашним.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 300 г;

картофель варёный — 240 г;

свежие огурцы — 120 г;

маринованные огурчики — 120 г;

морковь варёная — 60 г;

кукуруза консервированная — 60 г;

яйца варёные — 2 шт.;

майонез — 180 г;

соль — по вкусу;

зелень для украшения.

Как приготовить:

Отварите картофель, морковь и яйца, остудите и очистите. Нарежьте овощи, яйца и огурцы мелкими кубиками. Крабовые палочки нарежьте таким же образом. Смешайте все ингредиенты с кукурузой, добавьте майонез, аккуратно перемешайте, подсолите по вкусу. Выложите в салатницу и украсьте свежей зеленью.

Такой крабовый салат без риса возвращает вкус советских застолий и легко станет хитом на праздничном столе.

