19 августа 2025 в 10:06

Крабовый салат без риса? Так делали в СССР, и он был вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крабовый салат сегодня сложно представить без риса, но в советские времена его готовили иначе — с картофелем. Такой вариант получался более сытным и ароматным, а вкус был насыщенным и домашним.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 300 г;
  • картофель варёный — 240 г;
  • свежие огурцы — 120 г;
  • маринованные огурчики — 120 г;
  • морковь варёная — 60 г;
  • кукуруза консервированная — 60 г;
  • яйца варёные — 2 шт.;
  • майонез — 180 г;
  • соль — по вкусу;
  • зелень для украшения.

Как приготовить:

  1. Отварите картофель, морковь и яйца, остудите и очистите.
  2. Нарежьте овощи, яйца и огурцы мелкими кубиками.
  3. Крабовые палочки нарежьте таким же образом.
  4. Смешайте все ингредиенты с кукурузой, добавьте майонез, аккуратно перемешайте, подсолите по вкусу.
  5. Выложите в салатницу и украсьте свежей зеленью.

Такой крабовый салат без риса возвращает вкус советских застолий и легко станет хитом на праздничном столе.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
