Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию

Если государственный визит президента США Дональда Трампа в Россию состоится, следует ожидать подписания соглашений самого высокого уровня с российским лидером Владимиром Путиным, заявил политолог и журналист Юрий Светов. В разговоре с NEWS.ru он допустил, что речь может идти о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III.

Совершение государственного визита Трампом предполагает, что будут подписаны какие-то соглашения самого высокого уровня, то есть какого-то рода договор. И сейчас, исходя из того, что говорили американцы, речь может идти, допустим, о продлении договора, срок которого истекает в 2026 году, СНВ-III, или новый вариант ограничений стратегических ядерных вооружений. Что-то такого плана, — пояснил политолог.

Светов уточнил, что также это может быть соглашение об экономических договоренностях между Россией и США. Он обратил внимание, что в ходе саммита на Аляске подписание договоренностей было необязательным, в то время как государственный визит предполагает заключение какого-либо соглашения, фиксирующего шаг в отношениях между странами.

А может, соглашение о каких-то экономических договоренностях между Россией и США. То есть если при визите Путина на Аляску соглашение могли не подписать. Это была встреча, скажем, деловая, но в ходе государственного визита документы обязательно какие-то должны быть подписаны, фиксирующие какой-то шаг в отношениях между государствами, — заключил политолог.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Трамп получил официальное приглашение посетить Россию с визитом. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что данное предложение было озвучено во время встречи лидеров на Аляске.