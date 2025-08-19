Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:58

Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию

Политолог Светов: в ходе визита Трампа в Россию должны быть подписаны соглашения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press/

Если государственный визит президента США Дональда Трампа в Россию состоится, следует ожидать подписания соглашений самого высокого уровня с российским лидером Владимиром Путиным, заявил политолог и журналист Юрий Светов. В разговоре с NEWS.ru он допустил, что речь может идти о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III.

Совершение государственного визита Трампом предполагает, что будут подписаны какие-то соглашения самого высокого уровня, то есть какого-то рода договор. И сейчас, исходя из того, что говорили американцы, речь может идти, допустим, о продлении договора, срок которого истекает в 2026 году, СНВ-III, или новый вариант ограничений стратегических ядерных вооружений. Что-то такого плана, — пояснил политолог.

Светов уточнил, что также это может быть соглашение об экономических договоренностях между Россией и США. Он обратил внимание, что в ходе саммита на Аляске подписание договоренностей было необязательным, в то время как государственный визит предполагает заключение какого-либо соглашения, фиксирующего шаг в отношениях между странами.

А может, соглашение о каких-то экономических договоренностях между Россией и США. То есть если при визите Путина на Аляску соглашение могли не подписать. Это была встреча, скажем, деловая, но в ходе государственного визита документы обязательно какие-то должны быть подписаны, фиксирующие какой-то шаг в отношениях между государствами, — заключил политолог.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Трамп получил официальное приглашение посетить Россию с визитом. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что данное предложение было озвучено во время встречи лидеров на Аляске.

Россия
США
визиты
Дональд Трамп
Владимир Путин
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какой город Путин предложил для встречи с Зеленским
«Есть проблемы»: Аксенов о дефиците топлива в Крыму
Жители Московской области накопили долгов за ЖКХ на 60 млрд рублей
Родной брат депутата Госдумы Милонова погиб на СВО: что известно, прощание
Взрывные потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.