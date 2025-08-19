Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 15:56

Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ

Экономист Юшков: Венгрия не давит на Украину по вопросу нефти из-за Евросоюза

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Венгрия, которая перестала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба», не принимает мер против Украины из-за давления со стороны Евросоюза и боязни потерять заработок, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, Будапешт направляет Киеву электроэнергию и мог бы повлиять на него через эти поставки, но ничего не делает.

Венгрия не получает нефть из России. Она давно могла бы повлиять на Украину, ведь эти истории продолжаются не один год, тем не менее ничего не делается, — сказал Юшков.

Юшков добавил, что схожая с Венгрией ситуация складывается и в Словакии. Тем не менее эксперт отметил, что для Венгрии и Словакии возможности не безграничны, поэтому не стоит переоценивать самостоятельность этих стран.

Ранее Юшков заявил, что Польша, Чехия, Венгрия и Словакия помогут Вооруженным силам Украины с поставками топлива после удара ВС РФ по Кременчугскому НПЗ. Он подчеркнул, что с Балкан также зачастую приходят нефтепродукты для Украины.

Эксперт добавил, что сам Кременчугский НПЗ, который за последние годы неоднократно подвергался ударам, полноценно работать не может. Однако, отметил Юшков, для переработки, прокачки нефтепродуктов и хранения он может использоваться.

Россия
Венгрия
Украина
Евросоюз
выгоды
