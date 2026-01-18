Атака США на Венесуэлу
Крабовые палочки, пармезан и шрирача! Пеку тарталетки с начинкой «Филадельфия» — хруст и крем на одной закуске

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Здесь все идеально: рассыпчатая тарталетка, нежная, чуть острая начинка из крабовых палочек и двух видов сыра и глянцевый сладкий соус с хрустящим кунжутом сверху. Настоящий фейерверк текстур и вкусов в одной закуске.

Крабовые палочки (200 г) разбираю на тонкие волокна вилкой. Пармезан (100 г) натираю на мелкой терке. В миске соединяю крабовые палочки, пармезан, творожный сыр (100 г), майонез (3 ст. л.) и соус шрирача (1 ч. л.) для пикантности. Тщательно все перемешиваю до однородной кремообразной массы. Готовые песочные тарталетки (12 шт.) выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Чашечкой или ложкой наполняю каждую тарталетку начинкой с небольшой горкой. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 12–15 минут, пока края тарталеток не подрумянятся, а сырная начинка слегка не пропечется. Вынимаю противень. Сразу же поливаю каждую тарталетку сверху соусом терияки или унаги (примерно 2 ст. л. в сумме) и щедро посыпаю кунжутом (1 ст. л.). Подаю теплыми.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

