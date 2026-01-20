Крабовые палочки готовлю так — начинка из сыра и зелени для эффектной закуски

Почему эту закуску так любят? Все просто: она сочетает в себе знакомый, любимый вкус крабового салата, но в новом, изящном и удобном формате. Она сытная, но легкая, готовится мгновенно и всегда выглядит нарядно и аппетитно на любой тарелке.

Для начинки смешиваю 200 г плавленого сыра (типа «Дружба») с 2–3 столовыми ложками майонеза, 1–2 измельченными зубчиками чеснока и мелко порубленной зеленью укропа. Массу тщательно вымешиваю до однородности. Беру 10–12 крабовых палочек. Если палочки плотно свернуты, аккуратно разворачиваю их в длинные пластины. Если нет — просто разрезаю вдоль, не доходя до конца, и раскрываю как книжку. На каждую развернутую пластину наношу тонкий слой сырной начинки, равномерно распределяя ее ложкой или кондитерским мешком. Аккуратно сворачиваю палочки обратно, придавая им первоначальную форму. Готовые фаршированные палочки убираю в холодильник минимум на 30 минут, чтобы они пропитались и стали более плотными. Перед подачей нарезаю каждую палочку наискосок на 2–3 кусочка. Можно украсить зернышком икры или веточкой зелени.

