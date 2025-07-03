Крабово-сырный салат в шариках — очень вкусно! Подаем на колечке из огурца

Крабово-сырный салат в шариках — очень вкусно! Подаем на колечке из огурца

Крабово-сырный салат в шариках — красиво, просто и очень вкусно! Подаем на колечке из огурца и радуемся любимому вкусу в новом формате. Это оригинальное и вкусное блюдо, которое украсит любой стол. Оно сочетает яйца, чеснок и свежесть крабовых палочек с нежным сыром, придавая салату интересную текстуру и форму.

Ингредиенты

Куриное яйцо — 2 шт.

Сыр — 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — по вкусу

Крабовые палочки — 200 г

Огурец — 1 шт.

Приготовление

Отварите яйца 10 минут, затем охладите. Натрите крабовые палочки на мелкой тёрке, одну оставьте для украшения. Натрите сыр на мелкой тёрке. Натертые яйца добавьте в салатник. Соедините сыр, яйца, половину крабовой стружки, майонез и чеснок, выдавленный через пресс, тщательно перемешайте. Сформируйте шарики размером с мячик для настольного тенниса, обваляйте в оставшейся крабовой стружке. Выложите на тарелку колечки огурцов и на каждый положите по шарику.

Салат в форме шариков выглядит нарядно и подаётся порционно — удобно для праздничного стола.

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