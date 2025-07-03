Кабачковые «чебуречки» с ветчиной и сыром! Вкуснятина за 20 минут. Эти необычные чебуреки — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной еды. Нежное кабачковое тесто, ароматная начинка из ветчины и сыра — такое сочетание покорит даже самых привередливых гурманов. А готовятся они всего за 20 минут!

Ингредиенты для теста

Кабачок (очищенный, без семян) — 500 г

Мука — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Для начинки

Ветчина из индейки — 100 г

Сыр («Российский» или любой твердый) — 60 г

Зеленый лук — 2–3 перышка

Чеснок — 1 зубчик

Приготовление

Кабачок натрите на мелкой терке, посолите и оставьте на 5 минут. Затем отожмите лишнюю жидкость. Добавьте муку, яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте. Должна получиться консистенция, как для оладий. Сыр и ветчину натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс, зеленый лук мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием (можно добавить каплю масла). Выложите 2 ст. л. теста, распределите его в виде лепешки. Когда верх схватится, на одну половинку выложите начинку, накройте второй половинкой и прижмите лопаткой. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

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