КПРФ пообещала бороться за своих кандидатов-одномандатников в Москве

КПРФ будет бороться за победу своих кандидатов, которые участвовали в выборах в Госдуму по одномандатным округам в столице. Партия не признает результаты электронного голосования, рассказал первый зампред ЦК организации Юрий Афонин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, партия не может признать результаты онлайн-голосования по всей стране, но особенно в Москве.

Будем добиваться, чтобы кандидаты, которые победили на выборах, стали депутатами Госдумы, — подчеркнул он.

Политик отметил, что коммунисты также возмущены нарушениями на выборах в Уссурийске, Тыве и Брянской области.

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы победили в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК, которая не включала данные по электронному голосованию, в 12 округах лидировали оппозиционные политики, среди которых семь представителей КПРФ.

Кроме того, несмотря на закрытие всех участков в столице в 20:00, результаты онлайн-голосования по городу появились только на следующий день. При этом во всех остальных регионах, где была возможность проголосовать онлайн, данные были опубликованы в течение нескольких часов.

Фронтмен онлайн-голосования Алексей Венедиктов в свою очередь заявлял, что КПРФ совершила трагическую ошибку, когда призвала своих сторонников не использовать электронное голосование. По его мнению, именно такая стратегия привела к поражению кандидатов от этой партии на ДЭГ, что изменило общий результат в пользу единороссов.