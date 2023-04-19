Козловский будет судиться за свою честь Козловский подал иск о защите чести и достоинства активисту Бородину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Актер и режиссер Данила Козловский подал в суд на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, сообщает RT со ссылкой на судебные документы. Ранее активист попросил проверить актера на экстремизм.

Отмечается, что детально суть претензий не раскрывается.

Сам актер до этого заявил, что Бородин использует свою власть с целью личного пиара, а не для борьбы с коррупцией. По его мнению, Бородин систематически перегружает правоохранительную систему, вынуждая органы еженедельно работать над очередной жалобой на известного человека.

Ранее Козловский опроверг утверждение Бородина, попросившего Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ, о наличии у него гражданства США. Актер пояснил, что летает в США, поскольку там живет его ребенок, в воспитании которого он принимает активное участие. Козловский опроверг предположение, будто он более не живет в России, и отметил, что основной заработок имеет именно в родной стране.

При этом сообщалось, что столичная прокуратура осуществит проверку в отношении Козловского по статье о дискредитации российских войск.