Коврики не спасают? Два копеечных способа уберечь салон авто от зимней сырости: проверенные лайфхаки

Зимой салон автомобиля особенно уязвим перед влагой и грязью. Талый снег с обуви быстро превращает коврики в источник потенциальной беды — вода просачивается вниз и грозит запустить коррозию металла. Но опытные водители знают, как усилить защиту без лишних трат.

Есть два простых решения, которые работают даже с изношенными ковриками. Первый вариант — обычная газета. Она отлично впитывает влагу, не давая ей добраться до обивки и металла. Правда, менять газетный слой придётся каждые два дня, иначе он сам станет источником сырости. Второй способ — пластиковая решётка для раковины.

Её кладут на пол, и она создаёт воздушный зазор: коврик приподнимается, воздух циркулирует, а влага испаряется. Решётка служит годами и не требует ухода. Можно объединить оба метода: сначала решётка, затем газета, сверху — коврик. Так влага и отводится, и впитывается. Эти приёмы не требуют специальных навыков и надёжно защищают салон в самый мокрый сезон.

Холодное утро, а дверь автомобиля намертво прихвачена льдом. Знакомая картина? Не стоит рвать ручку или лить кипяток. Есть несколько безопасных и умных способов решить проблему, о которых многие забывают.