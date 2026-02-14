Котлеты в дрожжевом тесте — советская классика на вашей кухне: хрустящая корочка и нежная сочная начинка

Зимняя Олимпиада — 2026
Это блюдо возвращает в детство одним укусом: сочетание мягкого мясного фарша и воздушной хрустящей оболочки делает его по-настоящему особенным. Простые ингредиенты превращаются в настоящую кулинарную магию, а результат порадует и взрослых, и детей.

Для начинки смешайте 1,6 кг свиного фарша с 800 г размоченного белого батона и 800 г измельченного лука. Отбейте массу о рабочую поверхность — так котлеты будут плотными и не развалятся при жарке. Приправьте солью, перцем и чесноком по вкусу, сформируйте вытянутые заготовки и обваляйте их в панировочных сухарях.

Для теста соедините 1,1 кг муки с 700 мл теплой воды и 1,5 ст. л. сухих дрожжей. Замесите мягкое слегка липкое тесто и оставьте его в тепле до троекратного увеличения. Разделите на порции по 80 г, раскатайте в лепешки, заверните мясо и дайте постоять 10 минут. Обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон. Хрустящая оболочка и нежная начинка сделают эти котлеты настоящим кулинарным шедевром.

Ранее сообщалось,что картофель часто считают простым гарниром, хотя из него можно приготовить полноценные и очень вкусные блюда. Даже без сложных ингредиентов картошка превращается в ароматное угощение, которое нравится всей семье.

