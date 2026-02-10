Зимняя Олимпиада — 2026
Картофель раскрывается по-новому: три сытных домашних блюда, которые легко приготовить даже без сложных продуктов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Картофель часто считают простым гарниром, хотя из него можно приготовить полноценные и очень вкусные блюда. Даже без сложных ингредиентов картошка превращается в ароматное угощение, которое нравится всей семье. Эти проверенные рецепты помогают разнообразить домашнее меню без лишних затрат.

Картофельный гратен получается нежным и сытным. Для него понадобится картофель — 1 кг, сливки жирные — 300 мл, твердый сыр — 300 г, соль, перец и мускатный орех по вкусу. Картофель нарезают тонкими пластинами, укладывают слоями с тертым сыром, заливают сливками со специями и запекают при 180 С 40 минут, затем посыпают сыром и готовят еще 10 минут.

Фаршированный картофель готовят из картошки — 3–4 шт., сливочного сыра — 150 г, грибов — 200 г и твердого сыра — 50 г. Клубни запекают в фольге при 200 С 45 минут, мякоть смешивают с грибами и сыром, затем запекают еще 10 минут.

Для драников используют картофель — 6 шт., яйцо — 1 шт., муку — 2 ч. л., сметану — 150 г, соль, специи, лимонный сок — 2 ч. л. и растительное масло. Натертый картофель смешивают с ингредиентами и обжаривают до румяной корочки.

Ранее сообщалось, что порой хочется чего-то легкого, хрустящего и небанального, особенно после череды сытных блюд. Этот салат как раз из таких вариантов — освежает, быстро готовится и отлично подходит и к ужину, и к праздничному столу. А еще он нравится даже тем, кто обычно равнодушен к овощам.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
