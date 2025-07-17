Котлеты «Неженка» — лучший завтрак: готовятся быстро и тают во рту

Котлеты «Неженка» — это нежные и сочные куриные котлеты, которые идеально подходят для завтрака. Они готовятся быстро и получаются воздушными благодаря сочетанию куриного филе, картофеля и сметаны. Такие котлеты можно подавать с овощами или соусом — они понравятся и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

картофель — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

паприка — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

мука — 3-4 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Измельчите куриное филе, картофель и лук в блендере или мясорубке. Добавьте яйца, сметану, чеснок, паприку, соль и перец, перемешайте. Введите муку до получения однородной массы. Разогрейте масло на сковороде, выкладывайте котлеты ложкой. Жарьте по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими с овощами или соусом.

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