Котлеты «Неженка» — лучший завтрак: готовятся быстро и тают во рту

Котлеты «Неженка» — это нежные и сочные куриные котлеты, которые идеально подходят для завтрака. Они готовятся быстро и получаются воздушными благодаря сочетанию куриного филе, картофеля и сметаны. Такие котлеты можно подавать с овощами или соусом — они понравятся и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- картофель — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- мука — 3-4 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Измельчите куриное филе, картофель и лук в блендере или мясорубке.
- Добавьте яйца, сметану, чеснок, паприку, соль и перец, перемешайте.
- Введите муку до получения однородной массы.
- Разогрейте масло на сковороде, выкладывайте котлеты ложкой.
- Жарьте по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавайте горячими с овощами или соусом.
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