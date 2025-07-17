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17 июля 2025 в 08:16

Котлеты «Неженка» — лучший завтрак: готовятся быстро и тают во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты «Неженка» — это нежные и сочные куриные котлеты, которые идеально подходят для завтрака. Они готовятся быстро и получаются воздушными благодаря сочетанию куриного филе, картофеля и сметаны. Такие котлеты можно подавать с овощами или соусом — они понравятся и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г;
  • картофель — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • мука — 3-4 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Измельчите куриное филе, картофель и лук в блендере или мясорубке.
  2. Добавьте яйца, сметану, чеснок, паприку, соль и перец, перемешайте.
  3. Введите муку до получения однородной массы.
  4. Разогрейте масло на сковороде, выкладывайте котлеты ложкой.
  5. Жарьте по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. Подавайте горячими с овощами или соусом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
котлеты
курица
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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