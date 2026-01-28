Котлеты как в дорогом ресторане: волшебный секрет с содой для сочности и нежности

Эти котлеты будут таять во рту, потому что получаются с идеальной структурой. Есть простой кулинарный прием — добавление пищевой соды в фарш. Этот недорогой ингредиент работает как естественный разрыхлитель: котлеты получаются воздушными, сочными и нежными, даже если мясо довольно постное. Метод проверен временем и подходит для домашней кухни — никаких сложных манипуляций, только правильные пропорции и немного терпения.

На 1 кг фарша возьмите четверть чайной ложки свежей пищевой соды, предварительно просеяв ее через сито. Тщательно перемешайте соду с фаршем руками или деревянной лопаткой до однородности. Оставьте массу на 10–15 минут при комнатной температуре (18–20 °C): за это время сода размягчит мышечные волокна. Для усиления эффекта добавьте половину чайной ложки лимонного сока или столовую ложку кефира. Формируйте котлеты чуть меньше обычного и не толще 1,5 см — при жарке они увеличатся в объеме. Готовьте на среднем огне под крышкой, сократив время жарки на 20–30%. Сода особенно хороша для постной говядины, телятины и птицы, а вот жирную свинину обрабатывать не нужно.

