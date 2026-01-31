Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 15:28

Котлеты из овсянки: на вкус как мясные — бюджетный рецепт для ужина

С этим бюджетным рецептом для ужина вы приготовите вкуснейшие котлеты из овсянки и картошки, но на вкус — как сочные мясные. За счет особой комбинации ингредиентов и обжарки котлеты приобретают насыщенный вкус и аромат.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан овсяных хлопьев (не быстрого приготовления), 3 средние картофелины, 1 крупная луковица, 2–3 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка или другие любимые специи по вкусу, растительное масло для жарки. Овсяные хлопья залейте кипятком так, чтобы вода их едва покрыла, накройте и оставьте на 15–20 минут для набухания. Картофель очистите и натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Лук и чеснок мелко нарежьте. В глубокой миске смешайте набухшую овсянку, тертый картофель, лук, чеснок, соль и специи. Тщательно вымесите массу руками. Влажными руками сформируйте котлеты. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Обжаривайте котлеты с двух сторон по 4–5 минут до образования красивой румяной корочки. Убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут.

Ранее стало известно, как приготовить рыбу с картофелем по-деревенски: сытный ужин на всю семью по доступной цене.

