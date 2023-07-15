Кот-гигант грустит, а собака улыбается из конопли: смешные фото животных Премия Comedy Pet Photo Awards выбрала самые забавные снимки животных

Фото: Comedy Pet Photo Awards

Фотоконкурс Comedy Pet Photo Awards подвел итоги и выбрал в финал 25 смешных снимков животных 2023 года. Премия была создана профессиональными фотографами Полом Джойнсон-Хиксом и Томом Салламом. Они хотели показать, какую важную роль в жизни людей могут играть домашние питомцы.

«В этом году в конкурсе поучаствовали так много животных, от хорьков до черепах и ослов, а также сотни забавных кошек и собак. Нам еще предстоит определить победителя конкурса Comedy Pets 2023 и, конечно же, победителя приза зрительских симпатий, в котором каждый может принять участие», — заявил соучредитель конкурса Том Саллам.

В основном, в список финалистов попали кошки и собаки разных пород, которых сфотографировали в забавных позах. На некоторых кадрах можно увидеть сходство между людьми и их питомцами. На питерском «ЭкспоФоруме» фотограф Лана Полякова сделала снимок рыжеволосой женщины с собакой: у животного такие же кудри, как у его хозяйки.

Пес по кличке Шедоу отдыхал на пляже Хемсби в Великобритании, как внезапно ему захотелось порыться в песке. Хозяева сфотографировали этот момент: на кадре питомец как будто стоит на голове.

Фотограф Корин Моозер из Цюриха сфотографировала голубоглазую собаку Руну на необычном фоне. Животное выглядывает из зарослей конопли, которую выращивают в промышленных целях.

Японцы прислали на конкурс много снимков котов. На одном из них упитанный и недовольный кот сидит на набережной в родной Фукуоке. По словам фотографа Кеничи Моринаги, на самом деле питомец очень милый, просто очень большой. На снимке другого финалиста у кота, оказавшегося в центре композиции, получились очень длинные задние лапы.

Забавные фотографии животных — в галерее NEWS.ru.