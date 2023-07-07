Кинолог дал советы по дрессировке собак Кинолог Голубев посоветовал быть последовательным при дрессировке собак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При дрессировке собак, независимо от того, какой питомец породы, хозяину следует быть последовательным, ориентироваться на животное и учитывать его интересы, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что собаку обязательно нужно воспитывать, даже если это маленький чихуахуа.

Главное, что стоит помнить собаководу, что, какую бы собаку ты не завел, ее надо воспитывать и выделять время на занятия с ней. Будьте последовательны, ориентируйтесь на питомца, учитывайте его интересы и не забывайте о похвале, — пояснил кинолог.

По словам Голубева, запрещая собаке что-то однажды, потом позволять ей это действие нельзя. Хозяин должен определить рамки дозволенного и всем, с кем часто контактирует животное, обозначить их. Это позволит питомцу усвоить, какого поведения от него ждут.

Начинать тренировки следует с простых задач, постепенно переходя к сложным. Требовать безупречного выполнения команды можно только от собаки, которая хорошо обучена и привыкла заниматься ежедневно. Новые задачи надо ставить постепенно. Голубев отмечает, что следует минимизировать ситуации, в которых животное может ошибаться, и не провоцировать собаку. По словам кинолога, питомец должен быть уверен, как ему поступать. Лучше всего оградить домашнего любимца от соблазнов.

Голубев подчеркнул, что самый надежный метод, который позволит эффективно обучить собаку — это похвала. Одобрение создает предсказуемость: питомец понимает, за что могут дать лакомство.

Также важно ориентироваться на породу собаки, темперамент, возраст и особенности здоровья. Не все навыки могут подходить определенному питомцу. Кроме того, иногда активному животному нужны упражнения, которые помогут ему концентрировать внимание и расслабляться.

Ветеринар Маргарита Наумова ранее предупредила, что природные водоемы опасны для собак из-за высокой концентрации вредных веществ и возбудителей заболеваний. Эксперт подчеркнула, что животные с ослабленным иммунитетом чаще заражаются после подобных прогулок.