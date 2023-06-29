Ветеринар рассказала, чем опасно для собак купание в природных водоемах Ветеринар Наумова: реки и озера опасны для собак из-за инфекций

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Собаки устойчивы к бактериям и инфекциям, но природные водоемы — реки, озера, моря — опасны для четвероногих из-за высокой концентрации вредных веществ и возбудителей заболеваний, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. Эксперт подчеркнула, что животные с ослабленным иммунитетом чаще заражаются после подобных прогулок. Собеседница добавила, что на берегу, в иле или в воде собака может пораниться о битое стекло, арматуру или кусок дерева.

Если собака здорова и имеет сильный иммунитет, то она, скорее всего, не заболеет после купания в водоеме. Однако собакам, которые имеют слабый иммунитет, грозят болезни, которые могут быть связаны с дыхательной системой, пищеварением и кожей. Важно помнить, что в воде, иле, на пляже могут быть опасные предметы: арматура, битое стекло, куски дерева, которые могут поранить собаку, — отметила Наумова.

Она также рассказывала, что кошки и собаки легче переносят летнюю жару, если обеспечить их обильным питьем или купить вентилятор. Наумова посоветовала чаще проветривать помещение, где находятся питомцы. Эксперт призвала свести к минимуму тренировки и активные прогулки, игры с кошками и собаками, так как в жару питомцы быстрее устают. Ветеринар добавила, что не стоит брить животных налысо — это не поможет четвероногим легче перенести зной.

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