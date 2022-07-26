Космонавт оценил решение России выйти из проекта МКС Космонавт Борисенко: для выхода из проекта МКС было достаточно оснований

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос»/ТАСС

Международная космическая станция

Решение России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) является взвешенным и обоснованным, считает летчик-космонавт Андрей Борисенко. В разговоре с Lenta.ru он напомнил, что Россия запланировала создание собственной национальной орбитальной станции.

Российские космонавты по мере реализации перестанут доставляться на борт МКС и будут работать по другой программе. У нас прописано создание собственной национальной орбитальной станции. Я думаю, любое решение такого рода принимается с учетом всех аспектов окружающей нас жизни. И раз оно все же было принято, для этого было достаточно оснований, — пояснил Борисенко.

Он также добавил, что последствия выхода из проекта не будут критичными, а российские космонавты продолжат работать по отечественной программе, которая должна быть реализована в ближайшее время.

Решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года было озвучено генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Все обязательства перед иностранными партнерами будут выполнены. Гендиректор также отметил, что своей основной задачей он видит обеспечение экономики России всеми необходимыми космическими услугами.