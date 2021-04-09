Космонавт из отряда Гагарина назвал версию его гибели

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Последний из ныне живущих членов первого отряда космонавтов Борис Волынов предположил, что причиной гибели Юрия Гагарина могло стать столкновение его самолёта с метеозондом.

Дважды Герой Советского Союза уточнил, что входит в комиссию по расследованию причин трагедии, которые остаются неопределёнными, сообщает РИА Новости.

Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная — не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолёт столкнётся с ним остеклением фонаря на большой скорости, то мало не покажется. При этом сам шар при полёте на большой скорости разглядеть заранее нельзя, — пояснил Волынов.

Первый космонавт планеты погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полёта во Владимирской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, на какие бы планеты в будущем не отправились космонавты, их достижения будут основываться на первом полёте Юрия Гагарина. Об этом заявила британский астронавт Хелен Шарман. Она является первым представителем Великобритании, побывавшим в космосе в 1991 году. Астронавт подчеркнула, что полёт Гагарина, осуществлённый 60 лет назад, был выдающимся достижением.