Коронавирус выявили у генконструктора РКК, который провожал космонавтов

https://static.news.ru/photo/59aee6f6-8265-11ea-a22b-fa163e074e61_660.jpg Евгений Микрин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом. Сейчас он находится на домашней самоизоляции. Информацию подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

9 апреля Микрин летал на Байконур провожать на МКС экипаж корабля «Союз-МС-16». В поездке он был в одном самолёте с главой Роскосмоса. Дмитрий Рогозин потом напрямую общался с космонавтами, даже давал им традиционного пинка на удачу перед самой посадкой в корабль.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 162 тысяч скончались.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умер 361 пациент, выздоровел 3291 человек. Больше всего заболевших в Москве: 24 324. Причём у 60% из них COVID-19 протекает бессимптомно, писал NEWS.ru.