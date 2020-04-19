43% новых больных коронавирусом не испытывали никаких симптомов

https://static.news.ru/photo/0cd92e8c-8219-11ea-b881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно в 43% выявленных за сутки в России случаев у заразившихся коронавирусом не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперштаб.

Всего за последние 24 часа было подтверждено 6060 новых диагнозов COVID-19 в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 234 человека.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

Наиболее типичными симптомами COVID-19 являются жар и сухой кашель. В редких случаях появляются неврологические симптомы: различные расстройства центральной нервной системы, проблемы периферической нервной системы и повреждения скелетных мышц. К ним же относятся головная боль и головокружение.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались.

Ранее NEWS.ru писал об американке, которая сидела три недели дома, соблюдая жёсткий карантин, но всё равно заболела COVID-19. Она предположила, что её заразил курьер доставки.