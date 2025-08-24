Королевская семья Британии: новости, Камилла бросила больного Карла III

Одинокий король Карл III начал свой ежегодный летний отпуск без своей жены, королевы Камиллы, передает RadarOnline. С чем это связано и какие еще новости о королевской семье Великобритании известны?

Камилла бросила Карла III?

Как пишет издание, Камилла наслаждалась отдыхом на роскошной яхте в Средиземном море вдали от своего больного раком супруга. Члены королевской семьи возмущены, что 76-летний монарх остался один на один с болезнью, а также тем, какое «эмоциональное давление» на короля оказала прогулка его жены. Они отметили, что это «не очень хорошо выглядит со стороны Камиллы».

«Пока Чарльз находился в Шотландии, готовясь начать свой ежегодный отдых в замке Балморал, 78-летняя Камилла была сфотографирована отдыхающей у берегов Греции на суперъяхте Zenobia стоимостью $60 млн. Эти фотографии вызвали бурю споров в Великобритании, поскольку судно принадлежит миллиардеру-финансисту Вафику Саиду, известному донору Консервативной партии. Члены королевской семьи должны избегать политической борьбы и сохранять нейтралитет», — отметили журналисты.

Решение Камиллы провести отпуск без Карла III вызвало обеспокоенность у родственников монарха, поскольку он тяжело переживает разлуку со своей женой на фоне лечения рака.

Его сестра, принцесса Анна, а также сын и невестка, принц Уильям и Кейт Миддлтон, были особенно встревожены.

«Поездка Камиллы расстроила всю королевскую семью, особенно принцессу Анну и принца Уэльского. Принцесса Анна и принц Уильям недовольны одиночной прогулкой Камиллы, но Уильям также обеспокоен эмоциональным давлением на своего отца. Пока он борется с ежедневными трудностями лечения, больше всего он хочет, чтобы Камилла была рядом с ним», — рассказал источник.

Какие условия Карл III поставил принцу Гарри

Принцу Гарри сообщили, что любой путь возвращения в королевскую семью будет сопровождаться строгими условиями, установленными Карлом III: прекратить публично критиковать семью, ограничить интервью и обуздать свою «назойливую жену» Меган Маркл.

«Король никогда не скрывал своей привязанности к обоим сыновьям, но он также подчеркнул, что Гарри не может рассчитывать на ответную реакцию, пока он продолжает публично критиковать его и давать постоянные интервью. Необходимы спокойствие и сдержанность. Если Гарри сможет это продемонстрировать, возможно, откроется путь к прогрессу», — заявил инсайдер из королевской семьи.

По данным других источников, команда Чарльза подчеркнула, что Гарри должен «провести черту» под неоднократными нападками на королевскую семью, если он хочет восстановить отношения с отцом.

«Чарльз ясно дал понять Гарри, что, если он хочет, чтобы его снова приняли, он должен прекратить нападать на семью на публике и сделать так, чтобы его жена избегала дальнейших скандалов», — сказал источник.

При этом отмечается, что прошедшая недавно закрытая встреча на высшем уровне между старшими помощниками Гарри и короля была названа важным моментом в попытках смягчить глубокое похолодание в отношениях между отцом и сыном.

