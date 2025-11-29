День матери
29 ноября 2025 в 12:07

Королевская семья Британии: новости, как Гарри преследовал Меган в Сети

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press
До личного знакомства с Меган Маркл принц Гарри «преследовал» ее в социальной сети, пишет RadarOnline. Что это значит и какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 29 ноября?

Как Гарри преследовал Меган

Многие королевские поклонники считали, что Гарри влюбился в Маркл, когда увидел ее в сериале «Форс-мажоры». В своих мемуарах принц признался, что на самом деле впервые увидел свою будущую жену, просматривая соцсети. Источники, близкие к окружению семьи, утверждают, что увлечение Гарри быстро переросло в «онлайн-преследование».

«Он не просто просматривал ее профиль. Он постоянно проверял его, расспрашивал о ней друзей, искал новые публикации. Он был влюблен, но это определенно перешло в стадию онлайн-преследования», — сообщил один из них.

Другой инсайдер отметил: «Гарри сказал, что никогда не видел никого похожего на нее и не собирается упускать такую ​​возможность. Он был полон решимости встретиться с ней».

Сам герцог Сассекский так описывал момент, когда впервые увидел Меган в соцсети: «Они (Маркл и ее подруга. — NEWS.ru) играли с новым приложением, которое накладывало на фотографии дурацкие фильтры. Я посмотрел клип с участием Меган несколько раз. Я никогда не видел никого настолько красивого».

Один из источников сообщил, что после первого просмотра Гарри буквально «прилип к своему телефону».

«Если он не писал ей сообщения, то смотрел ее фотографии», — добавил он.

Через некоторое время Гарри написал Меган в той же соцсети. Вскоре последовало сообщение от Маркл, в котором она похвалила принца за «прекрасные фотографии», которые он опубликовал из своего путешествия по Африке.

Гарри вспомнил, как заперся в гостевой комнате в доме сэра Кита Миллса, чтобы продолжить отправлять ей сообщения.

«Я сидел на кровати и переписывался как подросток, пока не пришло время ужинать», — написал он.

После десерта, по его словам, он «быстро вернулся в гостевую комнату и продолжил переписываться».

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как королевская семья использует скандал с Эндрю в своих интересах

По информации RadarOnline, королевская семья использует скандал с братом Карла III Эндрю как «дымовую завесу», чтобы отвлечь внимание общественности от своего растущего бесконтрольного накопления богатства.

«Пока общественность сосредоточена на ошибках Эндрю, активисты утверждают, что монархия в целом потихоньку расширяет свои финансовые привилегии. Министр-республиканец и бывший либерал-демократ Норман Бейкер заявил, что унижение Эндрю — это „отчаянная попытка оградить монархию от гораздо большего скандала, который все пропустили“ — от того, каким обдираловом для налогоплательщиков стала королевская семья», — пишет издание.

Бейкер отмечает, что ежегодное финансирование британской монархии с 2011 года увеличилось более чем в четыре раза. Личное состояние короля оценивается в $2,29 млрд, в то время как семья контролирует 250 тысяч акров земли в таких поместьях, как Балморал и Сандрингем, а также герцогства Ланкастер и Корнуолл.

«В каком-то смысле члены королевской семьи, должно быть, рады, что Эндрю — злодей, хотя настоящий скандал заключается в стоимости обеспечения британской монархии», — подчеркнул инсайдер.

