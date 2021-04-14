Координатора штаба Навального в Петербурге арестовали на 10 суток

https://static.news.ru/photo/0dd8e54a-9d4b-11eb-bf82-96000091f725_660.jpg Ирина Фатьянова (справа) Фото: fatyanovawithlove/t.me

Суд Санкт-Петербурга арестовал на 10 суток координатора штаба Навального Ирину Фатьянову. Она была организатором несанкционированной акции, которая прошла в городе в январе.

Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — цитирует ТАСС объединённую пресс-службу судов города.

Её признали виновной в совершении правонарушения по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

Фатьянова на своей странице в Twitter написала, что протокол на неё был составлен после публикации во «ВКонтакте» призыва прийти 31 января на несанкционированную акцию. В пресс-службе судов Петербурга отметили, что координатор штаба Навального пояснила, что не имеет доступа к своей странице в этой социальной сети.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Санкт-Петербурге 23 и 31 января и 2 февраля. Протоколы о нарушениях были составлены на 1,4 тысячи человек. Под административный арест отправились более 350 человек, штрафы получили более 650. Кроме того, было возбуждено несколько уголовных дел после применения насилия к силовикам.

Как писал NEWS.ru, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь могут приговорить к году исправительных работ. Такую меру пресечения для неё попросил прокурор.