Координатора штаба Навального в Петербурге арестовали на 10 суток

Суд Санкт-Петербурга арестовал на 10 суток координатора штаба Навального Ирину Фатьянову. Она была организатором несанкционированной акции, которая прошла в городе в январе.
Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — цитирует ТАСС объединённую пресс-службу судов города.
Её признали виновной в совершении правонарушения по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».
Фатьянова на своей странице в Twitter написала, что протокол на неё был составлен после публикации во «ВКонтакте» призыва прийти 31 января на несанкционированную акцию. В пресс-службе судов Петербурга отметили, что координатор штаба Навального пояснила, что не имеет доступа к своей странице в этой социальной сети.
Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Санкт-Петербурге 23 и 31 января и 2 февраля. Протоколы о нарушениях были составлены на 1,4 тысячи человек. Под административный арест отправились более 350 человек, штрафы получили более 650. Кроме того, было возбуждено несколько уголовных дел после применения насилия к силовикам.
Как писал NEWS.ru, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь могут приговорить к году исправительных работ. Такую меру пресечения для неё попросил прокурор.