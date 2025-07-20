Компот из черешни на каждый день — простой рецепт, который взорвет вкус

Натуральный компот из черешни — это отличный напиток для летних дней. Он не только освежает, но и приносит удовольствие благодаря сочным ягодам и лёгкой сладости. В составе только спелая черешня, вода, немного сахара и долька цитруса для баланса вкуса. Такой компот нравится и взрослым, и детям, а главное — в нем нет искусственных добавок.
Этот рецепт прост в приготовлении и идеально подходит для домашнего чаепития, встреч с друзьями или отдыха на даче. Подавать компот лучше охлаждённым — в прозрачных стаканах со льдом и свежей мятой или долькой лайма.
Ингредиенты на 1 порцию
- Черешня — 400 г
- Вода — 2 л
- Сахар — 100 г (или по вкусу)
- Лайм — 2 дольки
- Мята — по желанию
Как приготовить компот из черешни на каждый день
Шаг 1
Подготовьте ягоды: хорошо промойте черешню, удалите веточки и повреждённые части. Можно оставить косточки — они придадут напитку лёгкий ореховый аромат.
Шаг 2
Налейте воду в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения.
Шаг 3
Добавьте ягоды в кипящую воду.
Шаг 4
Добавьте сахар — регулируйте количество по сладости ягод. Обычно достаточно 2–3 столовых ложек на литр воды, чтобы компот оставался лёгким и освежающим.
Шаг 5
После закипания снимите пенку, если она появилась.
Шаг 6
Уменьшите огонь и варите компот 10 минут — ягоды должны слегка размягчиться, но не развариться.
Шаг 7
За 2–3 минуты до окончания варки добавьте дольки лайма или лимона — они подчеркнут свежесть и сделают вкус ярче.
Шаг 8
Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и дайте напитку настояться 15–20 минут. Затем остудите и поставьте в холодильник.
Шаг 9
Подавайте компот охлаждённым, можно добавить лёд и украсить веточкой мяты или несколькими ягодами.
Шаг 10
Не выбрасывайте ягоды — они отлично подойдут как лёгкий десерт или дополнение к напитку.
Этот простой и полезный компот из черешни станет вашим любимым летним напитком. Попробуйте — и вкус будет радовать каждый день.
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