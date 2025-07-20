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20 июля 2025 в 19:32

Компот из черешни на каждый день — простой рецепт, который взорвет вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Натуральный компот из черешни — это отличный напиток для летних дней. Он не только освежает, но и приносит удовольствие благодаря сочным ягодам и лёгкой сладости. В составе только спелая черешня, вода, немного сахара и долька цитруса для баланса вкуса. Такой компот нравится и взрослым, и детям, а главное — в нем нет искусственных добавок.

Этот рецепт прост в приготовлении и идеально подходит для домашнего чаепития, встреч с друзьями или отдыха на даче. Подавать компот лучше охлаждённым — в прозрачных стаканах со льдом и свежей мятой или долькой лайма.

Ингредиенты на 1 порцию

  • Черешня — 400 г
  • Вода — 2 л
  • Сахар — 100 г (или по вкусу)
  • Лайм — 2 дольки
  • Мята — по желанию

Как приготовить компот из черешни на каждый день

Шаг 1

Подготовьте ягоды: хорошо промойте черешню, удалите веточки и повреждённые части. Можно оставить косточки — они придадут напитку лёгкий ореховый аромат.

Шаг 2

Налейте воду в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения.

Шаг 3

Добавьте ягоды в кипящую воду.

Шаг 4

Добавьте сахар — регулируйте количество по сладости ягод. Обычно достаточно 2–3 столовых ложек на литр воды, чтобы компот оставался лёгким и освежающим.

Шаг 5

После закипания снимите пенку, если она появилась.

Шаг 6

Уменьшите огонь и варите компот 10 минут — ягоды должны слегка размягчиться, но не развариться.

Шаг 7

За 2–3 минуты до окончания варки добавьте дольки лайма или лимона — они подчеркнут свежесть и сделают вкус ярче.

Шаг 8

Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и дайте напитку настояться 15–20 минут. Затем остудите и поставьте в холодильник.

Шаг 9

Подавайте компот охлаждённым, можно добавить лёд и украсить веточкой мяты или несколькими ягодами.

Шаг 10

Не выбрасывайте ягоды — они отлично подойдут как лёгкий десерт или дополнение к напитку.

Этот простой и полезный компот из черешни станет вашим любимым летним напитком. Попробуйте — и вкус будет радовать каждый день.

Утро — это время, когда хочется чего-то легкого, но сытного. Сегодня поделюсь с вами нашим семейным рецептом кабачков с яйцом — просто, быстро и очень вкусно!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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