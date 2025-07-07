Кабачковый завтрак — вкусно, как у бабушки в деревне!

Кабачковый завтрак — вкусно, как у бабушки в деревне!

Утро — это время, когда хочется чего-то легкого, но сытного. Сегодня поделюсь с вами нашим семейным рецептом кабачков с яйцом — просто, быстро и очень вкусно!

Это блюдо особенно хорошо получается из молодых кабачков — они нежные и готовятся буквально за считаные минуты. А если добавить щепотку любимых специй, получится настоящий кулинарный шедевр!

Ингредиенты

1 молодой кабачок

1 луковица

1 зубчик чеснока

1–2 яйца

1 ст. л. оливкового масла

Соль, перец по вкусу

Зелень для подачи

Кабачок и лук нарезаем кубиками, чеснок мелко рубим. Обжариваем лук до прозрачности, добавляем кабачки и тушим пять минут. Вбиваем яйца, перемешиваем и готовим еще три минуты. Посыпаем свежей зеленью — и завтрак готов! Подавать лучше всего с хрустящим хлебом. Приятного аппетита!

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