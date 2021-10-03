Компания «Сберстрахование» начала оформлять ОСАГО

Дочерняя компания Сбера «Сберстрахование» запустила оформление полисов ОСАГО по собственной лицензии. При этом на онлайн-площадке организации останутся продукты других игроков рынка. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Дочерняя компания Сбера — «Сберстрахование» — приступила к оформлению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на собственной лицензии, — говорится в сообщении.

Сбер открыл маркетплейс по автострахованию в августе 2020 года. На площадке были представлены продукты партнёров компании. По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Натальи Алымовой, ежемесячно на маркетплейс заходят около миллиона посетителей.

После запуска ОСАГО от СберСтрахования маркетплейс обязательно продолжит свою работу, оставаясь открытой площадкой, к которой смогут присоединиться и другие игроки рынка. При этом я уверена, что СберСтрахование займёт достойное место не только на маркетплейсе Сбера, но и на рынке автострахования в целом. Компания будет расширять сеть продаж за периметром банка как в собственных, так и в партнёрских каналах, — сказала Алымова.

20 сентября в России начала действовать новая методика расчёта возмещения по ОСАГО. Она обеспечит страховщикам защиту от исков автомобилистов о недостаточных компенсациях. Справочники, по которым рассчитывают стоимость запчастей для ремонта, привяжут к регионам и будут обновлять чаще.